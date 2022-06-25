Житель Свердловской области выстрелил в голову девочке

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Полицейские задержали в Свердловской области мужчину, который выстрелил в голову девочке. Об этом в субботу, 25 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Так, в МВД поступило сообщение о том, что в селе Нижняя Синячиха с огнестрельным ранением головы в больницу попала девочка 2011 года рождения. Вскоре ее доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 9 в Екатеринбурге.

В ходе розыска правоохранители задержали подозреваемого, им оказался мужчина 1972 года рождения. Участковые обнаружили в палисаднике его частного дома гильзу, которая приобщена к материалам уголовного дела.

Волк заключила, что полицейские продолжают следственные работы по данному делу, передает «МВД Медиа».

6 июня старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который чуть не застрелил школьника в Чехове.

По ее словам, дело возбуждено по факту хулиганских действий с применением огнестрельного оружия. В настоящее время жизни и здоровью раненого подростка ничего не угрожает.