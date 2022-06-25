Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Джонсон заявил о давлении Запада на Украину ради мира с Россией

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Джонсон заявил о давлении Запада на Украину ради мира с Россией
Фото: flickr/number10gov

Страны ЕС из-за ухудшения экономической ситуации могут надавить на Украину, чтобы та заключила «плохое» мирное соглашение с Россией. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу, 25 июня.

— Поэтому будет усиливаться давление, чтобы побудить, а может быть, и принудить украинцев к плохому миру, — цитирует Джонсона РИА Новости.

Политик считает, что «слишком многие страны» не видят необходимости в происходящем на Украине.

Накануне британский премьер-министр рассказал, что нелегальные беженцы с Украины в Великобритании могут быть высланы в Руанду. По его словам, в случае нелегального въезда на территорию Соединенного Королевства беженцам грозит депортация.

Помимо этого, в материале издания The New York Times сообщили, что США и их европейские партнеры не ожидали, с какими последствиями им придется столкнуться самим из-за антироссийских санкций.

В странах Запада после отказа от российской нефти резко поднялись цены на энергоносители. В то же время Россия лишь увеличивает свои доходы от продажи энергоресурсов на других рынках, констатирует издание.

Украина Россия Борис Джонсон
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не стоит торопиться с выбором

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Распальцовка» по-американски

Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Все мнения
О проекте