Джонсон заявил о давлении Запада на Украину ради мира с Россией

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Страны ЕС из-за ухудшения экономической ситуации могут надавить на Украину, чтобы та заключила «плохое» мирное соглашение с Россией. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу, 25 июня.

— Поэтому будет усиливаться давление, чтобы побудить, а может быть, и принудить украинцев к плохому миру, — цитирует Джонсона РИА Новости.

Политик считает, что «слишком многие страны» не видят необходимости в происходящем на Украине.

Накануне британский премьер-министр рассказал, что нелегальные беженцы с Украины в Великобритании могут быть высланы в Руанду. По его словам, в случае нелегального въезда на территорию Соединенного Королевства беженцам грозит депортация.

Помимо этого, в материале издания The New York Times сообщили, что США и их европейские партнеры не ожидали, с какими последствиями им придется столкнуться самим из-за антироссийских санкций.

В странах Запада после отказа от российской нефти резко поднялись цены на энергоносители. В то же время Россия лишь увеличивает свои доходы от продажи энергоресурсов на других рынках, констатирует издание.