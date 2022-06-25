Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

NYT: США и Европа не ожидали таких последствий для себя от санкций против России

Евгений Белоусов
В мире
NYT: США и Европа не ожидали таких последствий для себя от санкций против России
Фото: whitehouse

США и их европейские партнеры не ожидали, с какими последствиями им придется столкнуться самим из-за антироссийских санкций. Об этом в субботу, 25 июня, сообщает издание The New York Times в материале «Альянс во главе с США сталкивается с разочарованием и болью из-за санкций против России».

В странах Запада после отказа от российской нефти резко поднялись цены на энергоносители. В то же время, Россия лишь увеличивает свои доходы от продажи энергоресурсов на других рынках, констатирует издание.

Оказалось, что западная экономика более уязвима, чем предполагалось. Кроме того, ожидается, что Республиканская партия США сможет извлечь определенную выгоду из такой растущей стоимости жизни, передает РИА Новости.

Недавно американский лидер Джо Байден заявил, что США и ЕС понимали, что введение санкций против России не могло не пройти без последствий для энергетического рынка.

До этого в Белом доме заявили, что президент России Владимир Путин якобы виноват в рекордном росте цен на топливо, поднявшихся за последние месяцы в стране на 60 процентов. Американский истеблишмент считает ситуацию следствием специальной операции на Украине и не видит в экономических проблемах страны своей вины.

Россия США Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не стоит торопиться с выбором

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Распальцовка» по-американски

Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Все мнения
О проекте