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США и их европейские партнеры не ожидали, с какими последствиями им придется столкнуться самим из-за антироссийских санкций. Об этом в субботу, 25 июня, сообщает издание The New York Times в материале «Альянс во главе с США сталкивается с разочарованием и болью из-за санкций против России».

В странах Запада после отказа от российской нефти резко поднялись цены на энергоносители. В то же время, Россия лишь увеличивает свои доходы от продажи энергоресурсов на других рынках, констатирует издание.

Оказалось, что западная экономика более уязвима, чем предполагалось. Кроме того, ожидается, что Республиканская партия США сможет извлечь определенную выгоду из такой растущей стоимости жизни, передает РИА Новости.

Недавно американский лидер Джо Байден заявил, что США и ЕС понимали, что введение санкций против России не могло не пройти без последствий для энергетического рынка.

До этого в Белом доме заявили, что президент России Владимир Путин якобы виноват в рекордном росте цен на топливо, поднявшихся за последние месяцы в стране на 60 процентов. Американский истеблишмент считает ситуацию следствием специальной операции на Украине и не видит в экономических проблемах страны своей вины.