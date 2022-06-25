Солнечная атака: как пережить жару тем, кто плохо ее переносит

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Долгожданная жара наконец-то наступила в столичном регионе. Солнечная погода радует своим теплом и светом. Но не каждый может спокойно переносить температурный фон, достигающий 30 градусов. У многих людей в жару ухудшается самочувствие и обостряются хронические заболевания. Какие методы позволят легче перенести зной и не нанести вреда себе, выясняла «Вечерняя Москва».

По словам врача-терапевта Людмилы Алексеевой, жаркая погода очень часто провоцирует некоторые проблемы со здоровьем. Они чаще всего касаются людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Почему так происходит? Дело в том, что солнечная атака на организм вынуждает его искать способы остудиться:

— Чтобы снизить температуру, организм начинает усиленно выделять с кожных покровов пот. А он берется из межклеточной жидкости и кровяного русла. Во время интенсивного потоотделения влага, вышедшая из кровяного русла, не успевает пополниться и, соответственно, происходит сгущение крови. При наличии проблем с кровотоком в жару увеличивается риск тромбообразования. Чем и объясняется высокое число инфарктов, инсультов и тромбоэмболии в период экстремально высоких температурных показателей.

Избежать такого сценария позволят следующие профилактические меры. Прежде всего, врач рекомендует соблюдать питьевой режим. Употреблять жидкость не тогда, когда наступает жажда, а превентивно — утренний прием, дневной и вечерний. Снабдить организм в течение суток нужно двумя литрами воды, акцентировала медик.

Врач уточнила, что нельзя подвергать свой организм резким перепадам температуры:

— Если на улице 40 градусов, а в помещении благодаря кондиционеру всего лишь 20, и вам приходится постоянно подвергать организм таким перепадам, такой стресс способен вызвать не только проблемы с сердечно-сосудистой системой, но и с иммунной.

То есть человек может столкнуться с простудными недугами, уточнила медик. Следовательно, подвергать свой организм резким перепадам тоже не стоит, сказала эксперт.

При выходе на улицу не нужно забывать о головных уборах, солнцезащитных очках. Одежду стоит надевать светлых оттенков, а не темных. С собой нужно все время носить питьевую воду и средства для защиты от солнца, заключила врач.