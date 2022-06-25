Мясников обозначил категорию людей, которым полезно иметь лишний вес

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Телеведущий и врач Александр Мясников назвал категорию людей, которым полезно иметь лишний вес.

— Лишние килограммы полезны для некоторых групп населения, — сказал специалист.

По его словам, людям пожилого возраста может быть полезно иметь жировую прослойку в некритичном количестве. Врач уверен, что подобное обеспечивает определенную защиту организма, поскольку в старости тело может воспринять похудение как болезнь.

При этом доктор уверяет, что при не слишком серьезном избытке веса ключевым фактором для здоровья становится физическая активность. Так, она позволяет человеку избавиться от лишнего веса без особых проблем, отметил Мясников в эфире «России 1».

До этого диетолог Триста Брест заявила, что овсянка хорошо поможет человеку при похудении. В ней содержится много клетчатки и других питательных средств, которые необходимы при снижении веса.

По ее словам, овсянка поможет понизить уровень холестерина в крови и поспособствует сохранению чувства сытости. Диетолог при этом рекомендует варить продукт самостоятельно.