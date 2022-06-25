Троих членов «СтопХама» арестовали после нападения на сотрудников МВД

Бабушкинский суд Москвы на два месяца арестовал трех членов движения «СтопХам». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в субботу, 25 июня.
Кирилла Бунина, Кирилла Котова и Алексея Горбачевского обвиняют по статьям УК «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Хулиганство». Их, как уточняется, заключили в СИЗО на срок до 23 августа 2022 года.
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Поводом для ареста подозреваемых стал их конфликт с сотрудниками спецподразделения МВД «Гром» из-за микроавтобуса, неправильно припаркованного на Ярославском шоссе. Официально движение «СтопХам» было ликвидировано Мосгорсудом в 2018 году.
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