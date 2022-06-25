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Троих членов «СтопХама» арестовали после нападения на сотрудников МВД

Араз Салехов
Происшествия
Троих членов «СтопХама» арестовали после нападения на сотрудников МВД
Фото: Telegram / Московские суды общей юрисдикции

Бабушкинский суд Москвы на два месяца арестовал трех членов движения «СтопХам». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в субботу, 25 июня.

Кирилла Бунина, Кирилла Котова и Алексея Горбачевского обвиняют по статьям УК «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Хулиганство». Их, как уточняется, заключили в СИЗО на срок до 23 августа 2022 года.

Видео: Telegram / Московские суды общей юрисдикции

Поводом для ареста подозреваемых стал их конфликт с сотрудниками спецподразделения МВД «Гром» из-за микроавтобуса, неправильно припаркованного на Ярославском шоссе. Официально движение «СтопХам» было ликвидировано Мосгорсудом в 2018 году.

До этого сообщалось, что уголовное дело возбудили в отношении молодого человека, который оказал сопротивление полицейским во время задержания и нанес одному из правоохранителей телесные повреждения.

По данным МВД, жительница столицы пожаловалась в полицию на двух подозрительных мужчин, которые находились во дворе одного из домов на Ракетном бульваре.

Когда на место прибыли стражи порядка, один из подозреваемых попытался скрыться. При задержании он оказал сопротивление и нанес полицейскому телесные повреждения.

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