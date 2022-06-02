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Оказавший сопротивление полицейским мужчина стал фигурантом уголовного дела

Анастасия Колоскова
Происшествия
Оказавший сопротивление полицейским мужчина стал фигурантом уголовного дела
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Ракетный бульвар Карта всех событий

Уголовное дело возбудили в отношении молодого человека, который оказал сопротивление полицейским во время задержания и нанес одному из правоохранителей телесные повреждения. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, жительница столицы пожаловалась в полицию на двух подозрительных мужчин, которые находились во дворе одного из домов на Ракетном бульваре в Алексеевском районе на северо-востоке Москвы.

Когда на место прибыли стражи порядка, один из подозреваемых попытался скрыться. При задержании он оказал сопротивление и нанес полицейскому телесные повреждения. Злоумышленника доставили в отдел полиции для разбирательства.

В отношении 23-летнего гражданина возбудили уголовное дело «Применение насилия в отношении представителя власти», пишет МВД Медиа.

В апреле жительница Екатеринбурга вылила на сотрудников полиции кастрюлю кипятка. Инцидент произошел в момент, когда полицейские пришли в квартиру к женщине. Суд выдал исполнительный лист на ее выселение, так как она уже три года не выплачивает ипотеку за квартиру, в которой проживает со своей матерью.

Алексеевский район Полиция Уголовные дела
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