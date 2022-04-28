Женщина в Екатеринбурге вылила на полицейских кастрюлю кипятка

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Жительница Екатеринбурга вылила на сотрудников полиции кастрюлю кипятка. Об этом сообщила в среду, 27 апреля, газета «Известия».

Инцидент произошел в момент, когда полицейские пришли в квартиру к женщине. Дело в том, что суд выдал исполнительный лист на ее выселение, так как она уже три года не выплачивает ипотеку за квартиру, в которой проживает со своей матерью.

Сама жительница Екатеринбурга рассказала изданию, что ипотеку оформила в 2012 году, но последние три года не вносит платежи, потому что «у банков нет лицензии на кредитование». Также она заявила, что «ипотеки не существует», а те, кто ее придумал, являются «иноагентами».

Мужчину осудили на полтора года за избиение полицейского. Суд приговорил 30-летнего жителя столицы Владимира Ковалева к одному году и шести месяцам лишения свободы за применение насилия в отношении сотрудника полиции. 28 октября 2021 года мужчина оказывал сопротивление при работе сотрудников правоохранительных органов в одном из баров на улице Арбат.