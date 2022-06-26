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Онлайн-трансляция открытия фестиваля «Ночи барокко» в «Архангельском» пройдет 26 июня

Егор Провоторов
Город
Онлайн-трансляция открытия фестиваля «Ночи барокко» в «Архангельском» пройдет 26 июня
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Московская область, городской округ Красногорск, посёлок Архангельское, территория Музей-усадьба Архангельское Карта всех событий

В столичном музее-усадьбе «Архангельское» открывается летний фестиваль музыки эпохи барокко, первый концерт пройдет в историческом театре Гонзаги. Информация об этом появилась на официальном портале мэра и правительства Москвы.

— В программе — известные и редко исполняемые органные сочинения, вокальные арии из кантат и ораторий, а также соната для скрипки и облигатного клавира си минор. Их исполнят Константин Волостнов, Давид Ардуханян и Михаил Нор.

На портале mos.ru говорится, что фестиваль пройдет с 25 июня по 16 июля. Посетители смогут познакомиться с музыкальными шедеврами композиторов Европы XVII и XVIII веков. На сцене появятся артисты лучших театров России, а также лауреаты главных отечественных и международных конкурсов.

Прямая трансляция первого концерта состоится на официальном сайте мэра Москвы, а также на страницах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» 26 июня в 17:00.

В минувшую субботу, 25 июня, в рамках Московской недели моды на ВДНХ у павильона № 36 «Музей кино» стартовал фестиваль косплея «Фанерон. Город мечты».

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