Джонсон на саммитах НАТО и G7 призовет увеличить помощь Украине

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу, 25 июня, заявил, что считает предстоящие саммиты «Большой семерки» и Североатлантического альянса (НАТО) важнейшими мероприятиями в свете российской специальной военной операции на Украине. В ходе этих мероприятий, по мнению политика, должны обсуждаться вопросы наращивания помощи Киеву.

Об этом на регулярном брифинге заявил официальный представитель главы британского кабинета министров в преддверии указанных встреч, в которых примет участие Борис Джонсон, пишет ТАСС.

Встреча лидеров стран «Большой семерки» состоится 26-28 июня в замке Эльмау на территории федеральной земли Баварии на юге Германии, а саммит НАТО пройдет 28-30 июня в испанской столице — Мадриде.

Представитель британского премьер назвал эти саммиты «важнейшими встречами мировых лидеров» с момента начала спецоперации РФ на Украине. Представитель Даунинг-стрит заметил, что поддержка Киева Западом «должна войти в новую стадию».

Накануне в офисе президента Украины заявили, что страна больше не намерена предпринимать шаги относительно вступления в НАТО, понимая бесперспективность таких усилий из-за позиций отдельных государств блока.