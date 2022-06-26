Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Джонсон на саммитах НАТО и G7 призовет увеличить помощь Украине

Егор Провоторов
В мире
Джонсон на саммитах НАТО и G7 призовет увеличить помощь Украине
Фото: flickr/number10gov

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу, 25 июня, заявил, что считает предстоящие саммиты «Большой семерки» и Североатлантического альянса (НАТО) важнейшими мероприятиями в свете российской специальной военной операции на Украине. В ходе этих мероприятий, по мнению политика, должны обсуждаться вопросы наращивания помощи Киеву.

Об этом на регулярном брифинге заявил официальный представитель главы британского кабинета министров в преддверии указанных встреч, в которых примет участие Борис Джонсон, пишет ТАСС.

Встреча лидеров стран «Большой семерки» состоится 26-28 июня в замке Эльмау на территории федеральной земли Баварии на юге Германии, а саммит НАТО пройдет 28-30 июня в испанской столице — Мадриде.

Представитель британского премьер назвал эти саммиты «важнейшими встречами мировых лидеров» с момента начала спецоперации РФ на Украине. Представитель Даунинг-стрит заметил, что поддержка Киева Западом «должна войти в новую стадию».

Накануне в офисе президента Украины заявили, что страна больше не намерена предпринимать шаги относительно вступления в НАТО, понимая бесперспективность таких усилий из-за позиций отдельных государств блока.

Украина G7 Саммит G7
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не стоит торопиться с выбором

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Распальцовка» по-американски

Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Все мнения
О проекте