Страны «Большой семерки» будут обсуждать установление предельных цен на российскую нефть

Фото: whitehouse

Лидеры государств «Большой семерки» (G7) проводят обсуждение вопроса установления предельных цен на российскую нефть. Об этом в субботу, 25 июня, заявил журналистам источник в немецком правительстве.

При этом собеседник представителей прессы отметил, что страны «семерки» уже близко к принятию решения относительно сложившейся ситуации. Дискуссии об этом идут в «правильном направлении», пишет ТАСС.

Цель такого рода установления предельной стоимости на российскую нефть состоит в том, чтобы Москва больше не получала выгоды от роста цен на энергетическом рынке и, таким образом могла продолжать проведение спецоперации на Украине. Одновременно с этим следует предотвратить дальнейшие скачки цен на нефтепродукты.

Несмотря на то, что антироссийские санкции действуют, это автоматически не приводит к снижению доходов России. Не только в Евросоюзе, но и в Соединенных Штатах высокие цены на горючее в настоящее время стали серьезной проблемой.

Накануне газета The New York Times написала, что США и их европейские партнеры не ожидали, с какими последствиями им придется столкнуться самим из-за антироссийских санкций.