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Посол ЛНР в России рассказал о мирных жителях, заблокированных в убежищах «Азота»

Егор Провоторов
В мире
Посол ЛНР в России рассказал о мирных жителях, заблокированных в убежищах «Азота»
Фото: glava-lnr.info

Некоторые из людей, которые вышли с территории химического предприятия «Азот» в Северодонецке, рассказали, что в убежищах все еще могут находиться сотни мирных жителей, сообщил в воскресенье, 26 июня, посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

На своем канале в Telegram дипломат написал, что эвакуация мирного населения с территории завода временно приостановлена из-за обстрелов с территории Лисичанска. Он добавил, что после зачистки промзоны союзными силами в убежищах предприятия были обнаружены мирные жители.

— Некоторые из вышедших рассказали, что в убежищах, которые не сообщаются между собой, могут находиться еще сотни мирных жителей, — написал Родион Мирошник, заверив, что эвакуация продолжится, «как только позволит безопасность».

Накануне представители Народной милиции ЛНР заявили, что представители украинского националистического батальона «Айдар» насиловали женщин, которых удерживали в заложниках на химическом предприятии «Азот» на территории Северодонецка.

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