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Директор Шатунова жестко прошелся по Разину из-за его судов за права на «Ласковый май»

Егор Провоторов
Общество
Директор Шатунова жестко прошелся по Разину из-за его судов за права на «Ласковый май»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Директор скончавшегося несколько дней назад музыканта Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов уверен, что экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин продолжит судиться за авторские песни на композиции коллектива.

— В чем причина того, что произошло? Почему у Юры душевные песни? Он их пропускал через душу, через сердце. И вот эту грязь он стал пропускать через себя. А сердце не выдержало… Оно разорвалось. У него обширный инфаркт. Сердце разорвалось в нескольких местах. Выжить при таком инфаркте шансов ноль, — заявил представитель артиста в интервью StarHit.ru.

Некоторые друзья и знакомые Шатунова были уверены, что на состояние здоровье артиста в последнее время серьезно влияли стрессы из-за продолжавшихся последние три года судебных тяжб с Разиным. Кудряшов подчеркнул, что эти суды не закончатся и после смерти музыканта, поскольку продюсер подал кассационную жалобу.

Директор Шатунова объяснил, что Андрей Разин считает, что на записях «Ласкового мая» звучит именно его голос. Кудряшов считает его не самым честным человеком, особенно на фоне происходящего.

Накануне стало известно, что последними словами экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова перед смертью были жалобы на спазм и боли в груди.

Юрий Шатунов «Ласковый май» Андрей Разин
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