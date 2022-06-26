Вирусолог Альтштейн: Вспышки чумы в России бояться не стоит

Скорая помощь / Фото: Анна Быкова

Жителям России не стоит волноваться относительно рисков распространения чумы. Об этом в воскресенье, 26 июня, заявил главный научный сотрудник научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— Я думаю, что нам не следует особенно бояться распространения чумы, но следует вести постоянную, как это обычно и делается, противоэпидемическую борьбу в отношении чумы, — заметил специалист в интервью ТАСС.

Альтштейн подчеркнул, что в РФ в качестве противоэпидемических мер проводятся дератизации и дезинсекции. Эти действия уничтожают переносчиков смертельно опасных вирусов. Кроме того есть специальные противочумные институты, соответствующая служба и подготовлена вакцина против чумы.

До XX и XXI веков в городах было огромное количество крыс и блох, которые являются главными распространителями чумы. Именно по этой причине чума считалась страшной инфекцией. Сейчас такая проблема остро не стоит, заметил эксперт.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что украинские боевики готовят очередную провокацию на кладбище погибших от чумы в XIX веке в Одессе.