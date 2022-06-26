Журналисты Bloomberg рассказали о мрачных перспективах ФРГ без российского газа

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Прекращение поставок газа из России в Германию может нанести долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны, при этом Берлин готовит население и представителей бизнеса к «трудным временам», говорится в материале агентства Bloomberg.

По оценкам Центробанка ФРГ, экономика страны сократится в 2023 году более чем на три процента, если прекратятся поставки энергоресурсов из РФ. При этом после сокращения поставок российского газа по «Северному потоку» крупнейшую экономику Европы уже «охватывают опасения», пишет РИА Новости со ссылкой на коллег.

— Перспектива уже мрачная. Производственные заказы на заводах упали за последние три месяца, затраты растут, а доверие рушится, — отмечает Bloomberg.

Журналисты подчеркивают, что в этом месяце в Германии неожиданно упал и показатель деловых ожиданий. Местные компании готовятся к ситуации, при которой потребление энергии сократится на долгий срок.

В минувшую субботу, 25 июня, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия использует голод «в качестве оружия».