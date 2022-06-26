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«Стали посмешищем»: Трамп заявил об упадке в США

Георгий Соланович
В мире
«Стали посмешищем»: Трамп заявил об упадке в США
Фото: Whitehouse

Соединенные Штаты за два года пришли в упадок и стали посмешищем для всего мира. Об этом сообщил бывший президент государства Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Иллинойс.

— Это больше не великая страна, это страна упадка. Мне противно вам это говорить... Но, возможно, самое главное, что за последние два года страну перестали слушать и уважать. Во многих смыслах эта страна стала посмешищем, — заявил Трамп.

По его словам, основные проблемы Штатов заключаются в ценах на топливо, рекордных показателях инфляции, высоком уровне преступности, отсутствии свободы СМИ и потери энергонезависимости.

Трамп подчеркнул, что США приходится «умолять о нефти Венесуэлу и Саудовскую Аравию», передает ТАСС.

До этого бывший президент Америки назвал политику своего преемника Джо Байдена безумием. Трамп отметил, что экономика США в настоящее время находится в состоянии рецессии, а из-за действий администрации Байдена может начаться третья мировая война.

Кроме того, по словам Трампа, повышение цен на бензин в Америке вряд ли прекратится. Так, например, в скором времени галлон топлива может стоить пять–семь долларов.

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