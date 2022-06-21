Трамп назвал состояние американской экономики огромной бедой

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Экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американская экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии. Такое мнение он выразил во вторник, 21 июня.

По словам бывшего президента США, повышение цен на бензин вряд ли прекратится. Так, например, в скором времени галлон топлива может стоить пять–семь долларов.

— Наша страна в огромной беде. Наша страна никогда не была в таком положении, — цитирует Трампа РИА Новости.

Американский сенатор-республиканец Чак Грассли рассказал, что жители США столкнулись с беспрецедентным ростом цен на продукты и топливо из-за высокой инфляции в стране. По его словам, «самая высокая за 40 лет инфляция» в Соединенных Штатах вынуждает американцев тратить их последние накопления. Грассли добавил, что представители сельскохозяйственной отрасли обеспокоены тем, что им приходится тратить огромные суммы денег на топливо в период сбора урожая.

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена достиг рекордно низких показателей (36 процентов) из-за инфляции в США. По данным опроса, 59 процентов граждан Америки недовольны президентством Байдена.