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Энергокомпании Франции призвали жителей страны сократить потребление газа и электричества

Георгий Соланович
В мире
Энергокомпании Франции призвали жителей страны сократить потребление газа и электричества
Фото: shutterstock

Ведущие французские энергетические компании — Engie, EDF и TotalEnergies — в связи со стремительным ростом цен на сырье из-за сокращения поставок из России призвали жителей страны «немедленно» ограничить потребление газа, электричества и нефтепродуктов. Информация об этом появилась в открытом письме французских компаний.

— Мы призываем к осознанности и коллективным и индивидуальным действиям, чтобы каждый из нас, каждый потребитель, каждая компания, изменили свое поведение и немедленно ограничили потребление энергии, электроэнергии, газа и нефтепродуктов, — говорится в документе.

Энергетический кризис в стране и Европе, также отмечается в сообщении, может стать серьезной угрозой для социального и политического единства Франции, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что прекращение поставок газа из России в Германию может нанести долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны, при этом Берлин готовит население и представителей бизнеса к «трудным временам».

По оценкам Центробанка ФРГ, экономика страны сократится в 2023 году более чем на три процента, если прекратятся поставки энергоресурсов из РФ. При этом после сокращения поставок российского газа по «Северному потоку» крупнейшую экономику Европы уже «охватывают опасения».

Франция газоснабжение Россия
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