Энергокомпании Франции призвали жителей страны сократить потребление газа и электричества

Фото: shutterstock

Ведущие французские энергетические компании — Engie, EDF и TotalEnergies — в связи со стремительным ростом цен на сырье из-за сокращения поставок из России призвали жителей страны «немедленно» ограничить потребление газа, электричества и нефтепродуктов. Информация об этом появилась в открытом письме французских компаний.

— Мы призываем к осознанности и коллективным и индивидуальным действиям, чтобы каждый из нас, каждый потребитель, каждая компания, изменили свое поведение и немедленно ограничили потребление энергии, электроэнергии, газа и нефтепродуктов, — говорится в документе.

Энергетический кризис в стране и Европе, также отмечается в сообщении, может стать серьезной угрозой для социального и политического единства Франции, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что прекращение поставок газа из России в Германию может нанести долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны, при этом Берлин готовит население и представителей бизнеса к «трудным временам».

По оценкам Центробанка ФРГ, экономика страны сократится в 2023 году более чем на три процента, если прекратятся поставки энергоресурсов из РФ. При этом после сокращения поставок российского газа по «Северному потоку» крупнейшую экономику Европы уже «охватывают опасения».