Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Стали известны самые дешевые города для туристов в России

Георгий Соланович
Общество
Стали известны самые дешевые города для туристов в России
Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Москва, Казань и Санкт-Петербург стали самыми бюджетными направлениями для отдыха в России летом 2022 года. Об этом сообщили в сервисе по поиску и бронированию туров Travelata.

— Самым выгодным туристическим направлением для россиян этим летом оказалась Москва. В среднем турист потратит на поездку в столицу около 28 тысяч рублей. Вторую позицию занимает казанское направление. Путешествие туда летом обойдется немного дороже — 38 тысяч рублей. В Санкт-Петербург ездят чаще всего, но при этом и цена уже выше — более 41 тысячи рублей, — говорится в сообщении.

В первую пятерку бюджетных направлений для отдыха в России также вошли Калининградская область и Кавказские Минеральные Воды со средней ценой поездки около 44 и 53 тысяч рублей соответственно.

В Travelata отметили, что, несмотря на рост цен на авиаперелеты, пляжные направления также остаются востребованными среди россиян. Так, 27 процентов отдыхающих, купивших туры на лето этого года, поедут в Адлер. Средняя стоимость поездки в курортный город — около 65 тысяч рублей.

При этом в материале отмечается, что отдых в России в среднем в 2,5 раза дешевле заграничного тура, передает РИА Новости.

До этого россиянам рассказали о преимуществах отдыха в Калининграде.

Статистика Россия Туризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не стоит торопиться с выбором

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Распальцовка» по-американски

Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Все мнения
О проекте