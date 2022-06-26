Стали известны самые дешевые города для туристов в России

Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Москва, Казань и Санкт-Петербург стали самыми бюджетными направлениями для отдыха в России летом 2022 года. Об этом сообщили в сервисе по поиску и бронированию туров Travelata.

— Самым выгодным туристическим направлением для россиян этим летом оказалась Москва. В среднем турист потратит на поездку в столицу около 28 тысяч рублей. Вторую позицию занимает казанское направление. Путешествие туда летом обойдется немного дороже — 38 тысяч рублей. В Санкт-Петербург ездят чаще всего, но при этом и цена уже выше — более 41 тысячи рублей, — говорится в сообщении.

В первую пятерку бюджетных направлений для отдыха в России также вошли Калининградская область и Кавказские Минеральные Воды со средней ценой поездки около 44 и 53 тысяч рублей соответственно.

В Travelata отметили, что, несмотря на рост цен на авиаперелеты, пляжные направления также остаются востребованными среди россиян. Так, 27 процентов отдыхающих, купивших туры на лето этого года, поедут в Адлер. Средняя стоимость поездки в курортный город — около 65 тысяч рублей.

При этом в материале отмечается, что отдых в России в среднем в 2,5 раза дешевле заграничного тура, передает РИА Новости.

До этого россиянам рассказали о преимуществах отдыха в Калининграде.