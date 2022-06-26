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Хирург оценил, мог ли Пьер Нарцисс умереть в результате врачебной ошибки

Георгий Соланович
Общество
Хирург оценил, мог ли Пьер Нарцисс умереть в результате врачебной ошибки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В процессе операции за всеми системами организма пациента наблюдают доктора, вероятность смерти певца Пьера Нарцисса из-за врачебной ошибки во время вмешательства крайне мала. Такое мнение выразил хирург-уролог Оганес Диланян.

Сообщения о том, что Нарцисс умер от кровотечения из-за того, что во время операции на почке врач задел важную артерию, не раз поднимались в прессе. Однако, по словам Диланяна, кровотечения если и происходят, то только после операции — спустя два часа или даже больше.

— Что он умер из-за операции, я бы не стал утверждать. Я всегда изучаю анатомию пациента, да и все современные оперирующие хирурги тоже. Делаются томография с контрастом, трехмерная реконструкция, и врач прямо на экране видит, что есть, например, добавочный сосуд, — цитирует хирурга Пятый канал.

Врач-терапевт Александр Колосов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что могло подорвать здоровье певца. По его словам, злоупотребление спиртным и его сочетание с препаратами для повышения потенции могут спровоцировать инфаркт миокарда и проблемы с почками.

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