Врач-терапевт Колосов рассказал, что могло подорвать здоровье Пьера Нарцисса

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Злоупотребление спиртным и его сочетание с препаратами для повышения потенции могут спровоцировать инфаркт миокарда и проблемы с почками. Об этом рассказал врач-терапевт Александр Колосов в беседе с «Вечерней Москвой», комментируя причины, которые могли ухудшить состояние здоровья скончавшегося на 46-м году жизни певца Пьера Нарцисса.

По словам эксперта, если, как пишет ряд СМИ, артист злоупотреблял спиртным и любил его смешивать с «Виагрой», то многое становится ясным:

— Сочетание препарата для повышения потенции и спиртного является плохой затеей, так как алкоголь и «Виагра» оказывают сильную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

По словам специалиста, под воздействием этанола у человека учащаются сердечные сокращения, что ускоряет работу сердца. В свою очередь «Виагра» усиливает кровообращение:

— В результате чего сердце начинает работать с удвоенной силой, что может спровоцировать инфаркт миокарда и повышение артериального давления.

Кроме того, если прием горячительных напитков продолжительный, то нарушается работа почек и у пациента начинает развиваться мочекаменная болезнь:

— Эти органы начинают работать интенсивно, прогоняя через себя большее количество крови, чтобы освободить организм от отравляющих веществ. В результате употребления горячительных напитков также поражается нервная ткань. Этанол атакует сердечную мышцу, что чревато развитием алкогольной кардиомиопатии.

Если при всем этом у больного имеются проблемы с поджелудочной железой, то под воздействием спиртного нарушается кровоток этого органа и возникает ишемическое повреждение.

Среди сопутствующих заболеваний у музыканта также была подагра. Эксперт акцентировал, что подагрикам категорически запрещено спиртное, особенно пиво, которое в 2,5 раза усложняет течение недуга.

Все эти факторы, по словам медика, могут привести к летальному исходу.

Российский певец Пьер Нарцисс умер из-за осложнений редкой формы подагры. Об этом рассказала бывшая жена артиста Валерия Калачева. Также она рассказала, что осложнения начались как раз из-за неправильного лечения.

Артист родился 19 февраля 1977 года в Камеруне, впоследствии переехал в Россию к сестре. Наибольшую известность Пьер Нарцисс приобрел благодаря участию в проекте «Фабрика звезд — 2», где выступил с композицией «Шоколадный заяц». В 13 лет он начал учиться играть на тенор-саксофоне. При этом Пьер окончил Московский государственный университет (МГУ) по направлению «журналистика».