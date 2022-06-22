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Алкоголизм, домашнее насилие и дочь: как жил Пьер Нарцисс после «Фабрики звезд»

Илья Ашуров
Общество
Как жил Пьер Нарцисс после «Фабрики звезд»
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В возрасте 45 лет скончался российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс. Он приобрел популярность после участия в шоу «Фабрика звезд — 2» в 2003 году, где исполнил песню «Шоколадный заяц». Именно с этой композицией чаще всего ассоциируется имя артиста. Но о том, как развивалась жизнь Нарцисса после «Фабрики», — в материале «Вечерней Москвы».

«Шоколадный заяц» российской эстрады

Песня «Шоколадный заяц» действительно прославила Пьера Нарцисса на всю страну. В 2004 году после завершения «Фабрики» певец заключил контракт с лейблом Максима Фадеева, много гастролировал со своим хитом и выпустил одноименный альбом. По сути, альбом «Шоколадный заяц» остался единственным в музыкальной карьере Нарцисса, в дальнейшем у него выходили только синглы.

Эстрадная карьера Нарцисса состояла большей частью из сольных выступлений, но иногда он записывал песни и с другими музыкантами. Так, артист спел с Жанной Фриске (песня «Чунга-Чанга»), Еленой Кукарской («Зиночка») и Михаилом Гребенщиковым («Сахалинская любовь»). Последний трек «Шоколадная любовь» у певца вышел в январе 2022 года. Судя по всему, особой популярности эта композиция не получила. Так, на платформе YouTube у нее всего 3,5 тысячи прослушиваний.

Кроме того, Нарцисс участвовал в различных телевизионных шоу. В его послужном списке проекты «Звездный лед» и «Король ринга».

Семейная драма

Женой Пьера Нарцисса была певица Валерия Калачева, выступающая под псевдонимом Monisha. В 2006 году у пары родилась дочь, которую назвали Каролина-Кристель. Дочь Нарцисса — профессиональный игрок в теннис, певец часто рассказывал в интервью о ее успехах.

Многие коллеги по цеху описывают Нарцисса как жизнерадостного человека, дарившего окружающим позитивные эмоции. Однако в личной жизни артиста были далеко не только радужные события. В 2017 году Нарцисс и Калачева развелись, после чего экс-супруга певца дала шокирующее интервью, в котором назвала Нарцисса «деспотом, тираном и насильником».

По словам Калачевой, ее бывший муж страдал алкоголизмом:

— Он пил постоянно, на все наши мольбы закодироваться он сначала обещал, что бросит, а потом опять пил. Когда он был пьяный, у него случались обострения. Он загорался, как вспышка, и пускал в ход кулаки.

Нарцисс избивал не только жену, но и свою дочь. В том же году 11-летняя девочка призналась, что отец бил ее с самого детства. В дневнике Каролины даже нашлись душераздирающие записи:

— Я хочу спокойной жизни, без ссор. Что мне делать? Я знаю. Я уйду к бабушке или сбегу. Я, что ли, виновата? Я не понимаю! О Господи, что мне делать? Я боюсь драк и живу в страхе.

Смерть Нарцисса будто бы обнулила в памяти его близких все прошлые страдания, причиной которых он был. Так, на своей странице в соцсети Instagram* после смерти певца его экс-жена Валерия Калачева написала:

— Очень тяжело это понимать и принять. Благодарю за проведенное время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па… ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Благодарю тебя за прекрасную дочь.

Как жил Пьер Нарцисс после «Фабрики звезд» Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

К ней присоединилась и сама Каролина:

— Спасибо, папа, тебе за все. Это такой человек, которого я буду ставить в пример всю свою жизнь. Человек, которого я буду чтить. Это человек, который поставил меня на ноги… дал фундамент в этой жизни и установки. Я ему правда благодарна.

Скандалы

В жизни Пьера Нарцисса было несколько публичных скандалов. Самый известный — обвинение в изнасиловании.

В 2017 году радиоведущая Марианна Суворова заявила, что певец якобы надругался над ней в гостиничном номере, где у них должна была состояться «деловая встреча». При этом еще до этой встречи, в чем призналась сама Суворова, у нее была взаимная интимная связь с артистом. История об «изнасиловании» широко обсуждалась в желтой прессе, а Суворова и Нарцисс даже вместе участвовали в посвященной этой теме телепередаче. В итоге правоохранительные органы отказали Суворовой в возбуждении уголовного дела.

Еще один скандал с участием Нарцисса произошел в 2018 году. Тогда москвич Павел Ш. обвинил певца в избиении. Мужчина написал в полицию заявление, в котором утверждал, что артист избил его, украл телефон и сбежал. Потасовка между Нарциссом и указанным мужчиной действительно была, однако остальные слова заявителя не подтвердились. Впоследствии и вовсе выяснилось, что «потерпевшим» оказался местный хулиган, регулярно попадавший в отделение полиции за драки.

*Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.

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