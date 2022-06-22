«Быстро сгорел»: Яна Чурикова прокомментировала смерть Пьера Нарцисса

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В возрасте 45 лет умер российский певец Пьер Нарцисс. В беседе с «Вечерней Москвой» телеведущая Яна Чурикова поделилась воспоминаниями о нем.

— Это большая потеря не только для тех, кто помнит «Фабрику», но и для всей нашей эстрады. Нарцисс еще мог сделать что-то яркое, — говорит собеседница «ВМ».

По словам телеведущей, Нарцисс был жизнерадостным человеком, который «всегда улыбался и дарил окружающим позитив». Артист никогда не обсуждал публично свои проблемы.

— Пьер свои внутренние проблемы никогда ни перед кем не выпячивал… Может быть, это все как-то накопилось и изнутри могло как-то давить на него. Потому что каждый раз, когда мы встречались, даже если ему было тяжело, он не выказывал никогда своих проблем. Это был человек, у которого всегда все хорошо, — вспоминает Чурикова.

Она также отметила, что Нарцисс — один из самых ярких выпускников «Фабрики звезд» за всю ее историю. Однако он добился успехов в сольной карьере уже после завершения проекта.

— Интересный, яркий человек… Жалко, что так быстро сгорел… Я скорблю, — заключила Чурикова.

Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет. Артист умер в результате остановки сердца после хирургической операции на почке. Об этом сообщила его бывшая жена Валерия Калачева.

Артист родился 19 февраля 1977 года в Камеруне, впоследствии переехал в Россию к сестре. Наибольшую известность Пьер Нарцисс приобрел благодаря участию в проекте «Фабрика звезд — 2», где выступил с композицией «Шоколадный заяц».

В 13 лет он начал учиться играть на тенор-саксофоне. При этом Пьер окончил Московский государственный университет (МГУ) по направлению «журналистика». Параллельно он работал в казино и ночных клубах. С конца 1990-х играл в команде КВН «РУДН». В 2000 году участвовал в нескольких выпусках телешоу «12 злобных зрителей» на «MTV Россия».