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Молодые дизайнеры показали капсульные коллекции на фестивале «Модная столица»

Араз Салехов
Город
Молодые дизайнеры показали капсульные коллекции на фестивале «Модная столица»
Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Специальный проект «FASHION-практикум» для начинающих дизайнеров завершился показом, на котором они представили капсульные коллекции, выполненные под руководством опытных наставников. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» в воскресенье, 26 июня.

— Всего в рамках этого специального проекта поступило большое количество заявок от студентов ведущих профильных вузов, среди которых РЭУ им. Г. В. Плеханова, РГУ им. А. Н. Косыгина, Британская высшая школа дизайна, МГАХИ им. В. И. Сурикова. По словам членов жюри, все поступившие на конкурс работы продемонстрировали стремление молодых дизайнеров переосмыслить традиции и найти новый взгляд на силуэты, фасон и сочетание цветов, — говорится в сообщении.

Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
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Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
2/4
Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
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Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
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Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Авторы 15 лучших креативных решений попали на стажировку в команды пяти наставников. Ими стали московские дизайнеры Артем Кривда, Алиса и Юля Рубан, Игорь Чапурин и Катя Добрякова.

Стажировка проходила с 4 по 24 июня, авторы в этот период работали над капсульными коллекциями вместе с наставниками. Практикум стал уникальным местом, где все было пропитано творчеством, оригинальными решениями и спорами, подчеркнула одна из создательниц марки RUBAN Юля Рубан.

— Наш «FASHION-практикум» стал уникальным обучающим и креативным пространством. Молодые дизайнеры продемонстрировали хорошее воображение, инновационный подход к решению задач и дизайнерские способности, — сказал дизайнер Артем Кривда.

Специальный проект «FASHION-практикум» для начинающих дизайнеров завершился грандиозным показом на станции метро «Маяковская», на котором они представили свои капсульные коллекции, выполненные под руководством опытных наставников.

Выпускной экзамен, прошедший 25 июня, позволил начинающим дизайнерам заявить о себе и продемонстрировать взгляд на моду и стиль. Он также стал одним из ярких моментов фестиваля «Модная столица», который проходит в рамках Московской недели моды.

До этого сообщалось, что участники «Московского долголетия» в рамках Московской недели моды в тандеме с пятью российскими дизайнерами презентовали свои авторские наряды. Горожане старшего поколения создали 40 образов в рамках пяти разных по стилю и исполнению коллекций одежды.

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