Онлайн-тренинги пройдут для столичных предпринимателей и самозанятых в июле

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столичном центре занятости «Моя работа» с 4 по 28 июля пройдут тренинги, мастер-классы и вебинары для начинающих предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 29 июня.

— При поддержке центра «Моя работа» с начала года уже восемь тысяч человек открыли свое дело, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Многие горожане заинтересованы в открытии бизнеса, но некоторым непросто сделать первый шаг на этом пути. Как раз для них мы регулярно проводим образовательные мероприятия на базе центра, — рассказал директор центра занятости Андрей Тарасов.

Так, например, 4 июля в 11:00 во флагманском центре занятости на улице Шаболовке начнется тренинг «Проектное управление». На нем начинающим предпринимателям расскажут, как создать проект, сформировать команду, определить портрет клиента, просчитать бюджет и спрогнозировать риски.

Помимо этого, обучающие мероприятия пройдут 13, 18, 26, 27 и 28 июля, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» подготовил новый онлайн-курс, который расскажет начинающим предпринимателям, как выйти на маркетплейс.