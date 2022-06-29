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Детеныши краснокнижной росомахи родились в Московском зоопарке

Антон Махов
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Детеныши краснокнижной росомахи родились в Московском зоопарке
Фото: Пресс-служба Московского зоопарка
Россия, Московская область, Волоколамский городской округ, городское поселение Сычёво Карта всех событий

Три детеныша краснокнижной росомахи родились в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском. Об этом в среду, 29 июня, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

— Всего с 2007 года родились 30 щенков росомахи. Наши зоологи сделали все возможное, чтобы создать для этих удивительных животных среду обитания, близкую к естественной, природной, — пояснила она.

Акулова отметила, что росомахи занесены в Международную Красную книгу и редко приносят потомство в неволе. Зоологи стараются обеспечить животным лучшие условия для жизни и размножения. Когда детеныши подрастут, их отправят в другие зоопарки для поддержания численности резервной популяции редкого вида.

Детеныши появились у самки Глаши этой весной. Поначалу они постоянно находились под присмотром мамы, но недавно стали появляться снаружи.

Росомахи питаются говядиной, курятиной, молочными продуктами и яйцами. Также им дают ягоды и овощи в качестве лакомства. Сейчас детеныши весят 12 килограммов, что сопоставимо с массой взрослых животных, хотя щенкам всего несколько месяцев. В возрасте двух лет росомахи начинают самостоятельную жизнь, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно равнинный тапир Сью переехала в летний вольер Московского зоопарка.

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