Косачев прокомментировал отказ Норвегии пропустить на Шпицберген грузы для россиян

Фото: Пресс-служба Совфеда

Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев выразил мнение, что отказ Норвегии пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене является аморальным поступком и нарушает человеческие права. Об этом он сказал в среду, 29 июня.

— Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, что аморально по своей сути, — написал он на своей странице в Telegram.

По словам Косачева, норвежское Министерство иностранных дел отклонило просьбу ФГУП Государственный трест «Арктикуголь» разрешить транспортировать товары для российских шахтеров в поселение Баренцбург, что нарушает Парижский договор от 1920 года.

28 июня Норвегия отказалась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе. Отмечается, что запрос направило посольство России в Осло от имени треста «Арктикуголь». Грузы в поселения на Шпицбергене обычно доставлялись из Мурманска в город Тромсе грузовиками через единственный КПП «Стурскуг» на границе РФ и Норвегии, а затем морским путем в Баренцбург.

Генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин заявил 21 июня, что посольство в Осло направило в МИД Норвегии письмо треста «Арктикуголь» с просьбой освободить от запрета на транзит грузы в российские поселки на архипелаге Шпицберген.