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Генконсул Гущин: Россия попросила Норвегию пропустить грузы на Шпицберген

Евгений Белоусов
В мире
Генконсул Гущин: Россия попросила Норвегию пропустить грузы на Шпицберген
Фото: Pixabay

Российское посольство в Осло направило в МИД Норвегии письмо треста «Арктикуголь» с просьбой освободить от запрета на транзит грузы в российские поселки на архипелаге Шпицберген. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин.

— Российское посольство сопроводило это письмо в МИД Норвегии со своей нотой, где просит МИД предоставить такое исключение, — добавил он.

По словам Гущина, сейчас на границе стоят два российских контейнера. В них находятся семь тонн продуктов, а также необходимые для российских поселков на Шпицбергене промышленные товары для морских судов и автомобилей.

Норвежский МИД сейчас рассматривает запрос из России. Гущин высказал надежду на положительный ответ, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что литовские железные дороги отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов. После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что теперь Литве придется столкнуться с весьма «болезненными» ответными мерами со стороны России.

Позднее в МИД Литвы сообщили, что односторонних ограничений на транзит в Калининград не было: ограничения были введены в рамках антироссийских санкций Евросоюза (ЕС).

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