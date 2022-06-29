Сергей Собянин утвердил проект развития дорожной сети в трех районах столицы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Западный административный округ, район Солнцево Карта всех событий

Специалисты построят новые дороги в столичных районах Ново-Переделкино, Солнцево и в поселении Московский. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 29 июня.

— Сделаем комфортный выезд с Родниковой улицы на новую городскую магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Кроме того, улучшим транспортную доступность горнолыжного склона Ново-Переделкино, ледового дворца «Арктика», проектируемого велодрома, расположенных поблизости промышленных предприятий и офисных центров, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, на новых улицах будет также организовано движение общественного транспорта. Дорожные изменения улучшат транспортное обслуживание около 300 тысяч москвичей, проживающих в Солнцеве, Ново-Переделкине и поселении Московском.

28 июня Собянин осмотрел строящийся участок Московского скоростного диаметра (МСД) на юге столицы. Глава города рассказал, что почти для 400 тысяч человек улучшится транспортная доступность районов. По его словам, данный участок готов наполовину.