Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Полтора килограмма наркотиков изъято у жителя Подмосковья

Елена Самойлова
Происшествия
Полтора килограмма наркотиков изъято у жителя Подмосковья
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, село Жаворонки Карта всех событий

В селе Жаворонки задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Об этом в среду, 29 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в ходе личного досмотра у 22-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья обнаружили десять свертков с порошком.

Проведенная экспертиза показала, что содержимое трех свертков является героином массой около 1,5 килограмма.

Оставшаяся часть изъятого направлена на исследование.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Задержанный пояснил, что он планировал разложить наркотик в тайники-закладки на территории Одинцовского городского округа.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

22 июня сообщалось, что у женщины-наркокурьера из Балашихи изъяли более полукилограмма метадона.

Подмосковье хранение героина Московская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Это особое ощущение детства

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Белые розы для Юры

Наталья Кремнева
Наталья Кремнева

Любимое дело приносит прибыль

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не хотят и Байдена, и Трампа

Александр Лосото
Александр Лосото

Стоит ли хлопать дверью

Александра Александрова
Александра Александрова

Лето проведем с пользой

Никита Миронов
Никита Миронов

Нет повода не выспаться

Все мнения
О проекте