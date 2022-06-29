Полтора килограмма наркотиков изъято у жителя Подмосковья
В селе Жаворонки задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Об этом в среду, 29 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, в ходе личного досмотра у 22-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья обнаружили десять свертков с порошком.
Проведенная экспертиза показала, что содержимое трех свертков является героином массой около 1,5 килограмма.
Оставшаяся часть изъятого направлена на исследование.
Задержанный пояснил, что он планировал разложить наркотик в тайники-закладки на территории Одинцовского городского округа.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.
22 июня сообщалось, что у женщины-наркокурьера из Балашихи изъяли более полукилограмма метадона.