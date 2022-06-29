Полтора килограмма наркотиков изъято у жителя Подмосковья

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, село Жаворонки Карта всех событий

В селе Жаворонки задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Об этом в среду, 29 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в ходе личного досмотра у 22-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья обнаружили десять свертков с порошком.

Проведенная экспертиза показала, что содержимое трех свертков является героином массой около 1,5 килограмма.

Оставшаяся часть изъятого направлена на исследование.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Задержанный пояснил, что он планировал разложить наркотик в тайники-закладки на территории Одинцовского городского округа.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

22 июня сообщалось, что у женщины-наркокурьера из Балашихи изъяли более полукилограмма метадона.