Объект придорожного сервиса предлагается построить на востоке Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

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Объект придорожного сервиса предлагается построить на Салтыковской улице в столичном районе Новокосино. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в среду, 29 июня.

— Сейчас участок заасфальтирован и используется в основном как слабо организованная стоянка для грузового и легкового транспорта. В будущем мы предлагаем построить здесь автомобильные мойки, мастерские и прочие объекты придорожного сервиса. Так у этой территории сохранится близость к изначальной функции и при этом появится толчок к развитию, — заявила Княжевская.

По ее словам, участок для строительства площадью 0,1 гектара будет реализован на торгах. На нем предлагается построить два здания высотой 10 метров общей площадью около 350 квадратных метров. При этом прилежащую территорию озеленят и благоустроят.

До этого сообщалось, что функционал автозаправочной станции (АЗС) в столичном районе Северное Тушино расширят путем строительства автомойки и сервиса. На данный момент на участке располагается АЗС площадью 114 квадратных метров.