«Поток тревожных мыслей»: как побороть страх потери работы

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Июньские опросы показали, что более трети россиян боятся потерять работу. О том, как побороть этот страх, «Вечерней Москве» рассказала нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова.

Прежде всего стоит отметить, что страх потери работы — производная от ощущения собственной уязвимости и неуверенности. Иными словами, человек боится не самого потенциального факта увольнения, а невозможности найти работу с подобным достатком.

— Люди опасаются, что на другой работе у них будет меньше зарплата или вовсе какое-то время ее не будет. Из-за этого может ухудшиться уровень жизни. Отсюда и поток тревожных мыслей о выплате ипотеки, содержании детей и тому подобном. Все это повышает уровень тревоги, — объясняет психолог.

Страх потерять работу эмоционально истощает человека и выводит его из душевного равновесия. Поэтому от такого чувства нужно избавляться. Как же это сделать?

— Крайне важно сохранять спокойствие, стараться управлять своими мыслями и настраиваться на позитивный лад, — советует Наумова. — Если вам действительно грозит увольнение, начните заранее подыскивать запасную работу. Если же вы видите, что ваша профессия становится менее востребованной, обучитесь чему-то новому. Параллельно с основной работой можно обучаться чему-то новому, приобретать новые навыки. Это обезопасит вас и даст вам больше уверенности в себе.

Успокоиться в кризисной ситуации поможет четкое целеполагание, подчеркивает специалист. Все, что нужно, — это ставить перед собой цели и продумывать пути их достижения.

— Кризис может стать фактором развития: вы выйдете из зоны комфорта, начнете действовать иначе и добьетесь еще больших высот, — заключила Наумова.

По данным исследовательской службой HeadHunter, 31 процент россиян ощущает угрозу увольнения по инициативе работодателя. Исследователи опросили почти 13,5 тысячи человек по всей стране в период с конца марта по конец мая текущего года.