Эксперт объяснил популярность японских машин на российском рынке

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Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, почему в России вырос спрос на японские автомобили.

Он напомнил, что японские автомобили вошли на российский рынок еще в 1990-х годах. Они стали очень популярными и доступными для многих людей.

— Больше всего в России японских машин с правым рулем. Это не прямые поставки, а машины с Дальнего Востока. Японские машины захватили наш рынок. Такого уровня комфорта, который есть у праворульных автомобилей, до сих пор нет у машин, которые поставляются на наш рынок с левым рулем. Внутренний рынок Японии шагает впереди того, что есть в Европе, — отметил он в комментарии Nation News.

Автоэксперт подчеркнул, что японские автомобили отличаются надежностью, функциональностью и повышенным комфортом. Кроме того, не возникает проблем с ремонтом. По мнению Субботина, рост доли японских авто в России будет только увеличиваться в дальнейшем.

Чтобы увеличить срок службы тормозов, необходимо пользоваться ими только тогда, когда это необходимо. Кроме того, в некоторых случаях замедлить ход автомобиля можно другими способами, что позволит продлить ресурс колодок. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Юрий Урюков.