Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Павильон «Ластоногие» Московского зоопарка введут в эксплуатацию в июле — сентябре 2022 года

Георгий Соланович
Город
Павильон «Ластоногие» Московского зоопарка введут в эксплуатацию в июле — сентябре 2022 года
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Павильон «Ластоногие» Московского зоопарка планируется ввести в эксплуатацию в июле — сентябре 2022 года. Об этом сообщил глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов в среду, 29 июня.

— В третьем квартале 2022 года планируется ввести в эксплуатацию уникальный объект — павильон «Ластоногие» в Московском зоопарке. Объект будет содержать большую экспозицию редких животных (36 особей редких видов), — пояснил Загрутдинов.

Глава депстроя уточнил, что в павильоне будет уникальный комплекс инженерных систем, сложная конфигурация наружных стен с контрфорсами, которые поддерживают фрагменты смотровых дорожек, площадок и эксплуатируемых кровель, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что три детеныша краснокнижной росомахи родились в центре воспроизводства редких видов животных столичного зоосада. Росомахи занесены в Международную Красную книгу и редко приносят потомство в неволе. Зоологи стараются обеспечить животным лучшие условия для жизни и размножения. Когда детеныши подрастут, их отправят в другие зоопарки для поддержания численности резервной популяции редкого вида.

Зоопарки Строительство Рафик Загрутдинов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Это особое ощущение детства

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Белые розы для Юры

Наталья Кремнева
Наталья Кремнева

Любимое дело приносит прибыль

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не хотят и Байдена, и Трампа

Александр Лосото
Александр Лосото

Стоит ли хлопать дверью

Александра Александрова
Александра Александрова

Лето проведем с пользой

Никита Миронов
Никита Миронов

Нет повода не выспаться

Все мнения
О проекте