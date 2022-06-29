Павильон «Ластоногие» Московского зоопарка введут в эксплуатацию в июле — сентябре 2022 года

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

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Павильон «Ластоногие» Московского зоопарка планируется ввести в эксплуатацию в июле — сентябре 2022 года. Об этом сообщил глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов в среду, 29 июня.

— В третьем квартале 2022 года планируется ввести в эксплуатацию уникальный объект — павильон «Ластоногие» в Московском зоопарке. Объект будет содержать большую экспозицию редких животных (36 особей редких видов), — пояснил Загрутдинов.

Глава депстроя уточнил, что в павильоне будет уникальный комплекс инженерных систем, сложная конфигурация наружных стен с контрфорсами, которые поддерживают фрагменты смотровых дорожек, площадок и эксплуатируемых кровель, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что три детеныша краснокнижной росомахи родились в центре воспроизводства редких видов животных столичного зоосада. Росомахи занесены в Международную Красную книгу и редко приносят потомство в неволе. Зоологи стараются обеспечить животным лучшие условия для жизни и размножения. Когда детеныши подрастут, их отправят в другие зоопарки для поддержания численности резервной популяции редкого вида.