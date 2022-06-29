Клишас поставил под сомнение суверенитет Норвегии над Шпицбергеном

Фото: Пресс-служба Совфеда

Решение Норвегии о запрете ввоза продуктов российским шахтерам на Шпицбергене ставит под сомнение суверенитет этой страны над островом. Такое мнение в среду, 29 июня, выразил председатель комитета Совфеда по государственному строительству и конституционному законодательству Андрей Клишас.

— После действий Норвегии, с данного момента, суверенитет этой страны над Шпицбергеном под большим вопросом, — написал Клишас на своей странице в Telegram.

По его словам, в настоящее время суверенитет является не только правом на осуществление государственной власти на определенной земле, но и правом защищать своих граждан.

До этого вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев выразил мнение, что отказ Норвегии пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене является аморальным поступком и нарушает человеческие права. По словам Косачева, норвежское Министерство иностранных дел отклонило просьбу ФГУП Государственный трест «Арктикуголь» разрешить транспортировать товары для российских шахтеров в поселение Баренцбург, что нарушает Парижский договор от 1920 года.

28 июня Норвегия отказалась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе. Отмечается, что запрос направило посольство России в Осло от имени треста «Арктикуголь». Грузы в поселения на Шпицбергене обычно доставлялись из Мурманска в город Тромсе грузовиками через единственный КПП «Стурскуг» на границе РФ и Норвегии, а затем морским путем в Баренцбург.