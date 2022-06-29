Почти 1,4 тысячи семей получили новые квартиры в центре Москвы по реновации

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Мукомольный проезд, 2 Карта всех событий

В Центральном административном округе (ЦАО) Москвы 1390 семей получили новые квартиры по программе реновации. Они переехали из 24 старых домов, сообщил министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман в среду, 29 июня.

— ЦАО — один из самых сложных округов с точки зрения расселения старого жилого фонда и предоставления новых квартир по программе реновации, его территориальный ресурс ограничен. Тем не менее программа реализуется активно, с момента ее старта в округе полностью расселена 21 пятиэтажка, еще в трех домах горожане заканчивают переезд, — уточнил Гаман.

Так, в Пресненском районе расселили 21 дом — жители получили равнозначные квартиры в новостройке в Мукомольном проезде. В Басманном районе расселили три дома, в которых проживали 236 семей. Они переехали в новый жилой корпус на Бауманской улице.

На официальном сайте мэра Москвы заключили, что до конца 2032 года в ЦАО новое жилье получат более 16,5 тысячи горожан.

До этого сообщалось, что более четырех тысяч жителей Москвы получили новые квартиры по программе реновации в Северо-Западном административном округе (СВАО) столицы.