Более четырех тысяч москвичей получили жилье по реновации на северо-западе столицы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ Карта всех событий

Более четырех тысяч жителей Москвы получили новые квартиры по программе реновации в Северо-Западном административном округе столицы. Об этом в среду, 29 июня, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— В процессе переезда сейчас находятся еще более двух тысяч жителей округа. Вскоре они также станут обладателями просторных квартир с качественной отделкой в современных и комфортных новостройках, расположенных недалеко от их старых домов, — пояснил руководитель департамента.

Речь идет о жителях районов Щукино, Митино, Хорошево-Мневники, Северное Тушино и Южное Тушино.

По его словам, всего под заселение в округе передали 12 новостроек. Еще 21 дом находится на стадии проектирования и строительства.

Город предоставит участникам программы реновации новое жилье в монолитных зданиях или домах из современных панелей.

Левкин отметил, что каждый новый дом возводят по индивидуальному архитектурному проекту.

В СЗАО планируется расселение 431 дома, в них живут 86 тысяч человек. На северо-западе столицы уже подобрано 37 стартовых площадок, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Также в 2022 году во всех административных округах Москвы в рамках программы реновации начали переселение жителей из 95 старых домов.