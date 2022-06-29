В 2022 году в Москве началось расселение 95 домов по реновации

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В 2022 году во всех административных округах Москвы в рамках программы реновации началось переселение жителей, проживающих в 95 старых домах. Им предложили современные квартиры в 34 новостройках, сообщил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин в среду, 29 июня.

— Планируется, что к концу месяца количество домов, переданных под расселение в этом году, увеличится до 100 — жители еще пяти старых домов начнут переезжать в равнозначные квартиры, — заявил Левкин.

Всего в столице уже передали под заселение 183 стартовых дома, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

До этого глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве дома по реновации на Щелковском шоссе. В доме, как уточняется, будет 306 квартир: 58 однокомнатных, 207 двухкомнатных и 41 трехкомнатная. Новостройка расположена по адресу Щелковское шоссе, владение 90, корпус 1.

Также стало известно, что в Новой Москве под заселение по программе реновации передадут уже пятую новостройку. В ТиНАО уже построили и начали заселять стартовые дома по адресам улица Академика Черенкова, дома 15 и 17, поселок Шишкин Лес, дом 21, корпус 1, и дом 9, корпус 1, поселение Мосрентген, Новомихайловское шоссе, дом 1, корпуса 1, 2, 3, 4, 5.