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Сергунина: Москва поможет столичному бизнесу представить продукцию в Азербайджане, Армении, Турции и Узбекистане

Александр Афонин
Город
Сергунина: Москва поможет столичному бизнесу представить продукцию в Азербайджане, Армении, Турции и Узбекистане
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Прием заявок экспортеров на участие в международных выставках в Армении, Азербайджане, Узбекистане и Турции стартовал в столице. Об этом в четверг, 30 июня, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Для московских предпринимателей участие в зарубежных выставках — эффективный инструмент продвижения своих товаров, поиска новых покупателей и деловых партнеров. На осень запланировано проведение сразу четырех крупных отраслевых мероприятий в разных странах, — сказала представитель мэрии.

Сергунина: Москва поможет столичному бизнесу представить продукцию в Азербайджане, Армении, Турции и Узбекистане Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Они представят свою продукцию и услуги под брендом Made in Moscow, а организационные затраты возьмет на себя Московский экспортный центр (МЭЦ). Так, с 16 по 18 сентября в Ереване состоится выставка Comp Expo 2022, ее главными темами станут информационные технологии и электроника.

В Стамбуле с 13 по 15 октября пройдет Beauty Istanbul, где будут представлены лучшие производители косметики. Строительные предприятия покажут свою продукцию с 19 по 21 октября в Баку на BakuBuild.

Кроме того, в мае МЭЦ организовал для 27 медицинских предприятий объединенный стенд в рамках KIHE 2022 в Алма-Ате. Участников ждали более 400 деловых встреч, результатом которых стало подписание множества соглашений.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что МЭЦ оказывает поддержку столичным предпринимателям с 2017 года. За это время они заключили более 200 экспортных контрактов на сумму 1,4 миллиарда рублей.

Принять участие в программе могут столичные общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные предприниматели. Они должны быть зарегистрированы не менее полугода, не иметь бюджетных задолженностей, а также не находиться в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства.

16 июня Сергунина сообщила, что более 5,5 тысячи малых и средних предприятий города получили в этом году финансовую поддержку со стороны столичного правительства. Общая сумма выплат составила более 14 миллиардов рублей.

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