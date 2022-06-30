Проект «Добрый автобус» откроет промоэкскурсии для будущих участников «Московского долголетия»

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Проект «Добрый автобус» запустит промоэкскурсии для тех, кто только планирует присоединиться к «Московскому долголетию». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 30 июня.

— На данный момент автобусные экскурсии — бонус для горожан, регулярно посещающих занятия «Московского долголетия». С июля поездка на «Добром автобусе» станет доступна и тем, кто только собирается стать участником проекта, — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Первая промоэкскурсия состоится 23 июля. На нее могут записаться горожане старшего поколения, не являющиеся участниками «Московского долголетия» и имеющие постоянное место жительства в столице.

Отмечается, что попасть на экскурсию можно один раз в году. Для более частого посещения необходимо стать активным участником проекта «Московское долголетие», передает официальный сайт мэра столицы.

25 июня сообщалось, что в рамках Московской недели моды участники «Московского долголетия» в тандеме с пятью российскими дизайнерами презентовали свои авторские наряды. Горожане старшего поколения создали 40 образов для пяти разных по стилю и исполнению коллекций одежды.