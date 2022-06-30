Порошенко вместе с попадающим под мобилизацию сыном был замечен в Лондоне

Фото: twitter/poroshenko

Журналисты с Украины встретили экс-лидера их страны Петра Порошенко с супругой и младшим сыном в одном из самых дорогих лондонских отелей. Об этом в четверг, 30 июня, передает ТСН.

Уточняется, что жена бывшего украинского лидера была недовольна встречей с журналистами. У одной из представительниц СМИ она попыталась отобрать телефон, чтобы остановить съемку.

При этом сам Порошенко рассказал журналистам, что находится в Великобритании по работе и скоро уедет.

По данным портала «Страна», общественность возмутилась присутствием в Лондоне 21-летнего сына Порошенко, который покинул Украину, несмотря на всеобщую мобилизацию, передает РИА Новости.

20 декабря 2021 года глава штаба партии экс-президента Украины Петра Порошенко Александр Турчинов сообщил, что украинские правоохранители подозревают бывшего лидера в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Соответствующий документ был подписан заместителем генерального прокурора, уточнил он. Дело в отношении Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, заключил он.