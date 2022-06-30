Стилист Сергей Зверев рассказал, как быть модным
Стилист Сергей Зверев рассказал, что нужно делать, чтобы быть модным.
Он посоветовал не увлекаться «дурацкими» трендами. Также стилист отметил, что нужно следить за собой и стремиться к натуральности.
— Чтобы быть модным, надо быть здоровым. Когда у вас есть здоровье, прекрасное настроение, роскошная фигура, роскошная кожа, волосы, ресницы — не как после последней драки и не нарощенные, а свои собственные, это роскошь, это и есть фешен, это и есть мода, — подчеркнул он в комментарии НСН.
Он также выступил против современного тренда — топов и маек, оголяющих живот.
20 июня стартовала Московская неделя моды. Российские дизайнеры показали свои коллекции и обозначили главные тренды лета и осени этого года. «Вечерняя Москва» вместе со стилистом Владом Лисовцом прошлась по тенденциям.