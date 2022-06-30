Стилист Сергей Зверев рассказал, как быть модным

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Стилист Сергей Зверев рассказал, что нужно делать, чтобы быть модным.

Он посоветовал не увлекаться «дурацкими» трендами. Также стилист отметил, что нужно следить за собой и стремиться к натуральности.

— Чтобы быть модным, надо быть здоровым. Когда у вас есть здоровье, прекрасное настроение, роскошная фигура, роскошная кожа, волосы, ресницы — не как после последней драки и не нарощенные, а свои собственные, это роскошь, это и есть фешен, это и есть мода, — подчеркнул он в комментарии НСН.

Он также выступил против современного тренда — топов и маек, оголяющих живот.

20 июня стартовала Московская неделя моды. Российские дизайнеры показали свои коллекции и обозначили главные тренды лета и осени этого года. «Вечерняя Москва» вместе со стилистом Владом Лисовцом прошлась по тенденциям.