«Техноград» на ВДНХ подготовил новый онлайн-курс о профессии HR-менеджера

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Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ подготовил новый онлайн-курс «Управление персоналом», посвященный профессии HR-менеджера. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 30 июня.

— Курс будет полезен как начинающим специалистам в области управления персоналом, так и слушателям без опыта работы в этой сфере. На занятиях расскажут, какими технологиями и инструментами нужно овладеть, чтобы стать успешным HR-менеджером, — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Курс состоится в рамках городского проекта «Мама онлайн». Участники узнают о специфике работы специалиста отдела кадров и о том, как начать свою карьеру в этой сфере. Обучение бесплатное, однако необходима предварительная регистрация. Первое занятие пройдет 4 июля, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что в столичном центре занятости «Моя работа» с 4 по 28 июля пройдут тренинги, мастер-классы и вебинары для начинающих предпринимателей. Первое занятие стартует 4 июля.