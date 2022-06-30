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Замсекретаря Совбеза РФ: США «сами себя высекли» в вопросе роста инфляции

Георгий Соланович
В мире
Замсекретаря Совбеза РФ: США «сами себя высекли» в вопросе роста инфляции
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты в вопросе роста инфляции «сами себя высекли», словно унтер-офицерская вдова в произведении прозаика Николая Гоголя. Такое мнение выразил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

— Очень показательный пример. Все по Гоголю: Америка сама себя высекла, словно унтер-офицерская вдова. Но я не сомневаюсь в том, что в конечном итоге американский народ, как и европейцы, догадаются, что разорительные счета за бензин, продовольствие, коммунальные услуги и многое другое нужно предъявлять их собственным лидерам, — заявил Венедиктов.

По его словам, именно правительства западных стран «лживыми обещаниями» завели граждан в болото, а теперь подобно барону Мюнхгаузену пытаются «вытащить себя оттуда за косичку», которая и является паразитическим воплощением финансово-экономической модели благосостояния Запада, передает РИА Новости.

До этого бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Иллинойс заявил, что Соединенные Штаты за два года пришли в упадок и стали посмешищем для всего мира. По его словам, основные проблемы Штатов заключаются в ценах на топливо, рекордных показателях инфляции, высоком уровне преступности, отсутствии свободы СМИ и потери энергонезависимости.

Инфляция США Совет Безопасности РФ
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