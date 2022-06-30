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Грузовик зацепился за ограничитель высоты на Рублево-Успенском шоссе

Елена Самойлова
Происшествия
Грузовик зацепился за ограничитель высоты на Рублево-Успенском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Рублёво-Успенское шоссе Карта всех событий

ДТП произошло на трассе Москва — Звенигород. Об этом в четверг, 30 июня, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Инцидент произошел на Рублево-Успенском шоссе при движении в сторону центра. Рядом с выездом на МКАД грузовик зацепился за ограничитель высоты.

В настоящее время на месте работают оперативные службы города.

— Движение в сторону центра осуществляется по одной полосе из двух. Выбирайте пути объезда, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло утром 30 июня. Водитель сбил пешехода, который двигался по переходу на самокате в центре Москвы.

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