Автоэксперт оценил предложение лишать злостных нарушителей ПДД права на скидку

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Автоэксперт, вице-председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев», член Общественной палаты РФ Александр Холодов оценил инициативу депутатов Госдумы РФ лишить права на скидку злостных нарушителей правил дорожного движения.

Он отметил, что в нашей стране сохраняется проблема с оплатой штрафов. Вариант со скидкой был введен, чтобы улучшить показатели, и они были немного улучшены.

По мнению эксперта, если у человек накопилось большое количество неоплаченных штрафов, то можно лишить его скидки.

— В некоторых странах, например, если не оплатил в течение определенного времени штраф, он автоматически увеличивается. Здесь как раз об этом стоит подумать, — отметил он в комментарии ФАН.

В настоящее время автомобилисты, нарушившие правила дорожного движения, могут получить 50-процентную скидку, если оплатят штраф в течение 20 дней со дня вынесения постановления. Парламентарии рекомендовали лишить этой скидки водителей, если они привлекались к ответственности по статье о повторном вождении без удостоверения, передает «Царьград».

Чтобы увеличить срок службы тормозов, необходимо пользоваться ими только тогда, когда это необходимо. Кроме того, в некоторых случаях замедлить ход автомобиля можно другими способами, что позволит продлить ресурс колодок. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Юрий Урюков.