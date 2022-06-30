Рафик Загрутдинов: На территории МГТУ имени Баумана появится уникальный образовательный кластер

Фото: Пресс-служба Департамента строительства Москвы

Россия, Московская область, Мытищи, 1-я Институтская улица, 1 Карта всех событий

На территории Московского государственного технического университета имени Баумана построят уникальный образовательный кластер. Об этом в четверг, 30 июня, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Общая площадь нового строительства составляет 169 000 квадратных метров. На его территории будут размещены новый кампус мирового уровня, более полутора десятков научных кластеров, общежития на 2400 мест, многофункциональные трансформируемые пространства, объекты культуры и спорта, — рассказал глава департамента.

Также он уточнил, что объекты введут в эксплуатацию в 2023–2024 году.

Будущий «Квантум парк» площадью 14 тысяч квадратных метров предусмотрен для реализации междисциплинарных фундаментальных исследований, практических разработок и мелкосерийного производства с последующим внедрением технологий по приоритетным направлениям развития России. Загрутдинов отметил, что к таковым относятся квантовые супервычислители, системы искусственного интеллекта, биосенсеры, материалы и микросистемы нового поколения.

В рамках проекта, по словам главы департамента строительства, создадут комплекс общежитий, рассчитанный на проживание более 2,3 тысячи студентов.

Также в двух корпусах общежитий площадью 60,4 тысячи квадратных метров разместят многофункциональный образовательно-досуговый центр, мультимедийные пространства и социальную инфраструктуру.

Недавно Загрутдинов сообщил, что строительство специального кластера «Ломоносов» научной долины Московского государственного университета (МГУ) завершено более чем на 60 процентов.