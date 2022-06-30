Депутат бундестага Шмидт: Антироссийские санкции вредят немецкому бизнесу

Фото: Pixabay

Антироссийские санкции ФРГ вредят немецкому бизнесу и простым людям, заявил депутат бундестага и уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт в четверг, 30 июня.

— Идет санкционная война, и тут уже страдает бизнес с обеих сторон. Санкции вредят в первую очередь немецкому бизнесу и простым людям — растут цены на многие продукты, ухудшается качество жизни — без достижения каких-либо результатов, — заявил Шмидт.

Депутат также назвал антироссийские санкции «контрпродуктивными» и подчеркнул, что они ухудшают отношения между двумя странами, передает РИА Новости.

До этого Шмидт сообщил, что всплеск русофобии в Германии напрямую связан с политикой Берлина и нагнетанием в проправительственных СМИ. Депутат добавил, что дискриминация русских немцев и русскоязычной диаспоры в Германии в целом — внутриполитическое явление. Тем не менее процесс культурного обмена между государствами должен оставаться вне политики, так как навязывание политической повестки в быту неприемлемо.