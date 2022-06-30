Андрей Бочкарев: Монолитные работы ведутся в корпусе лучевой терапии в Коммунарке

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В рамках второй очереди многофункционального медицинского центра «Коммунарка» ведется строительство корпуса лучевой терапии. Об этом в четверг, 30 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время на объекте ведется устройство основных конструкций. Также строители приступили к монолитным работам. Общую готовность объекта, возведение которого началось в этом году, оцениваем в 10 процентов, — сказал он.

Заммэра добавил, что площадь нового корпуса составит 12,2 тысячи квадратных метров. Он будет рассчитан на 50 коек. Кроме того, корпус оснастят оборудованием для проведения 3D и 4D лучевой терапии при онкологических заболеваниях и лабораторией радиоизотопной диагностики. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2023 года.

24 июня Бочкарев рассказал о ходе работ по строительству лечебно-диагностического комплекса МКНЦ им. А. С. Логинова. По его словам, специалисты окончили 85 процентов работ.