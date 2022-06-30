Покупательница обокрала магазин в Подмосковье и покусала продавца
В Подмосковье полицейские задержали девушку, которая пыталась ограбить продуктовый магазин и подралась с продавщицей. Об этом в четверг, 30 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
По данным ведомства, 20-летняя жительница Одинцова зашла в продуктовый магазин на Революционной улице в Рузе, взяла с прилавка несколько товаров и спрятала их под одеждой.
Затем злоумышленница попыталась покинуть торговую точку, но была остановлена кассиром. Сотрудница заметила продукты и предложила оплатить их, в ответ посетительница ударила женщину и укусила ее за руку.
Происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения.
Позже работница магазина обратилась в полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали грабительницу и доставили в территориальное подразделение.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
23 июня пятеро злоумышленников взломали несколько офисов в подмосковном Подольске и обчистили сейфы.