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Покупательница обокрала магазин в Подмосковье и покусала продавца

Елена Самойлова
Происшествия
Покупательница обокрала магазин в Подмосковье и покусала продавца
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Московская область, Руза Карта всех событий

В Подмосковье полицейские задержали девушку, которая пыталась ограбить продуктовый магазин и подралась с продавщицей. Об этом в четверг, 30 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 20-летняя жительница Одинцова зашла в продуктовый магазин на Революционной улице в Рузе, взяла с прилавка несколько товаров и спрятала их под одеждой.

Затем злоумышленница попыталась покинуть торговую точку, но была остановлена кассиром. Сотрудница заметила продукты и предложила оплатить их, в ответ посетительница ударила женщину и укусила ее за руку.

Происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Позже работница магазина обратилась в полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали грабительницу и доставили в территориальное подразделение.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

23 июня пятеро злоумышленников взломали несколько офисов в подмосковном Подольске и обчистили сейфы.

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