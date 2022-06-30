Покупательница обокрала магазин в Подмосковье и покусала продавца

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Московская область, Руза Карта всех событий

В Подмосковье полицейские задержали девушку, которая пыталась ограбить продуктовый магазин и подралась с продавщицей. Об этом в четверг, 30 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 20-летняя жительница Одинцова зашла в продуктовый магазин на Революционной улице в Рузе, взяла с прилавка несколько товаров и спрятала их под одеждой.

Затем злоумышленница попыталась покинуть торговую точку, но была остановлена кассиром. Сотрудница заметила продукты и предложила оплатить их, в ответ посетительница ударила женщину и укусила ее за руку.

Происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Позже работница магазина обратилась в полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали грабительницу и доставили в территориальное подразделение.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

23 июня пятеро злоумышленников взломали несколько офисов в подмосковном Подольске и обчистили сейфы.